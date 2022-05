Largo abre seleção para programa Jovem Aprendiz em Maracás

Estão abertas até o dia 10 de maio as inscrições para o programa Jovem Aprendiz da Largo Vanádio de Maracás. A iniciativa, que segue alinhada com o compromisso da companhia de investir no desenvolvimento socioeconômico da comunidade, tem o objetivo de promover a qualificação e elevar o potencial de empregabilidade do público juvenil.

As vagas são para a área de Aprendizagem Industrial Básica em Operação de Beneficiamento de Minérios e estão abertas para todos os gêneros. Para participar do processo seletivo, é preciso ter idade entre 18 e 21 anos, morar na cidade ou distritos de Maracás, ter ensino médio concluído e disponibilidade integral. As inscrições são realizadas exclusivamente por e-mail, basta enviar o currículo para [email protected] com o assunto “JOVEM APRENDIZ”.

“Com esse programa, a Largo visa oferecer a oportunidade de aplicação do conhecimento teórico adquirido no ambiente escolar, por meio de atividades práticas, bem como proporcionar um espaço de construção de novos conhecimentos que agreguem valor à formação do futuro profissional e à própria empresa”, explica Ronaldo Souza, Gerente de RH e Administração da Largo Vanádio de Maracás. Informações e Foto/ ASCOM Darana Relações Públicas

