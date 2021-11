Largo anuncia nova marca que reflete o crescimento e diversificação de negócios da companhia

A Largo Resources (TSX: LGO) (NASDAQ: LGO), mineradora canadense que produz vanádio, em Maracás, a 350 quilômetros de Salvador, anuncia a conclusão de um processo de reposicionamento da marca para Largo Inc. O objetivo é refletir o crescimento e diversificação de negócios da companhia, a partir de um modelo verticalmente integrado com foco no desenvolvimento de tecnologia para armazenamento de energia limpa em baterias de longa duração.

Com a mudança de nome, a Largo formaliza seu foco no desenvolvimento em escala de tecnologia de armazenamento de energia ao lado da produção mineral de vanádio de alta qualidade, que serve como matéria-prima para diferentes aplicações industriais. A mudança da marca inclui atualização do seu site corporativo e a integração do seu negócio de mineração à Largo Clean Energy, subsidiária dedicada à montagem das baterias de fluxo de vanádio, nos Estados Unidos.

Sobre a Largo Inc.

A Largo é uma companhia de armazenamento de energia com foco em conduzir a transição do mundo para um futuro de baixo carbono. De origem canadense, a Largo possui modelo de negócios verticalmente integrado, aproveitando sua vantagem competitiva como um produtor de baixo custo de vanádio de alta qualidade, sob as marcas VPURE e VPURE+, extraídos e beneficiados em sua mina e planta industrial localizada em Maracás, a 300 quilômetros de Salvador, na Bahia. A companhia, de capital aberto, possui ações negociadas na Nasdaq Stock Market e na Toronto Stock Exchange sob o símbolo “LGO”. Para obter mais informações sobre a empresa, visite www.largoinc.com.

