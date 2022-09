Largo apresenta iniciativas de economia circular na Exposibram

A Largo apresentará suas iniciativas de economia circular na Exposibram, um dos maiores eventos setoriais da mineração na América Latina, que acontece esta semana em Belo Horizonte. Ainda no evento, o CEO da companhia, Paulo Misk, será palestrante e moderador. A primeira participação de Misk será nesta terça-feira (13) no Talk Show: ESG Mineração do Brasil, juntamente com representantes de oito mineradoras. Já na quarta-feira (12), será moderador da palestra Minerais críticos para transição energética.

“Participar da Exposibram, principalmente nesta edição que volta a ser presencial após a pandemia, é muito gratificante. E falar de ESG e de transição energética nos coloca em um espaço importante, sobretudo porque estamos nos dedicando a criar uma agenda positiva e esse será um momento muito rico de reflexões sobre o tema”, adianta Misk.

Economia Circular

Os principais projetos em implantação ou estudos da Largo serão destaque na quinta-feira (15) quando acontece o Simpósio Sobre Economia Circular, com lançamento do e-book Práticas em Circularidade no Setor Mineral e apresentação de casos práticos. O principal projeto, a planta de produção de ilmenita, deverá ser o carro-chefe da apresentação do coordenador de Produção da Largo, Ítalo Araponga Costa. “Somente com este projeto desenvolvido na empresa, vamos produzir 145 mil toneladas/ano de Ilmenita e reduzir em 8% a geração de rejeitos” adianta o coordenador.

A ilmenita produzida em Maracás será a matéria-prima para a planta de produção de pigmento de titânio que está sendo construída em Camaçari e que também tem a economia circular no centro do negócio. “Mas temos várias iniciativas de economia circular como a recuperação de minério de ferro e o reaproveitamento do sulfato de sódio, resíduos provenientes da planta de vanádio. Vamos mostrar estes cases também na nossa participação na Exposibram”, completa Costa. Informações e Foto: DaranaRP

Comentários no Facebook:

Comentários