Largo lança edital para apoio a projetos sociais de Maracás

Com o objetivo de fomentar projetos socioeconômicos e ambientais que promovam o desenvolvimento do município onde atua, a Largo Vanádio de Maracás lançou o edital “Liga Social”, que está com inscrições abertas até o dia 3 de junho. A iniciativa é voltada para o financiamento de projetos de até R$ 50 mil que proponham ações nas áreas de Emprego & Renda, Educação, Meio Ambiente e Cultura, Esporte e Lazer.

O edital é destinado exclusivamente a projetos geridos e coordenados por organizações sociais sem fins lucrativos estabelecidas em Maracás. A proposta é oferecer recursos financeiros e assessoramento técnico durante um período de dez meses, de forma a contribuir para a realização de atividades voltadas para a transformação socioambiental na sociedade.

“A Largo já é reconhecida pela responsabilidade com o desenvolvimento da comunidade de Maracás e o lançamento desse edital é uma forma de reafirmar o nosso compromisso. Nossa intenção é contribuir para estimular o empreendedorismo e impulsionar talentos locais, com foco na inovação e na sustentabilidade de projetos que gerem impactos positivos”, avalia Valéria Rocha, analista de relacionamento com a comunidade da Largo.

As inscrições estão sendo realizadas somente por e-mail e as propostas devem ser enviadas para [email protected]. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis neste link: https://bit.do/ligadobem. Em caso de dúvidas, os proponentes poderão entrar em contato com a comissão organizadora através do e-mail da inscrição ou pelo telefone (73) 99957-8832. Informações: Darana Relações Públicas

