Largo recebe visita da CBPM em mina de Maracás

A Largo Vanádio de Maracás, mineradora situada no Centro-Sul baiano, recebeu a visita da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) no fim de julho. Representantes da CBPM foram à mina junto a uma equipe da Largo para estreitar relações e conhecer as operações da empresa, que está há 10 anos no município de Maracás. Esta foi a primeira visita do novo presidente da CBPM, Carlos Borel, que assumiu o posto há pouco tempo, às instalações da mineradora.

“O nosso objetivo é apoiar cada vez mais ações de fomento à mineração baiana. Para isso, temos realizado uma parceria com as mais diversas secretarias do Governo do Estado, entre elas a SEC, Secult, Setre, Sema e Secti, com o desenvolvimento de projetos que visam garantir a ampliação do setor mineral na Bahia, e essa transversalidade tem sido fundamental para a efetividade do nosso trabalho”, explica o presidente da CBPM.

O encontro representa um passo importante na busca de apoio que a Largo Visa obter para promover inovações na mineração baiana. Produtora de vanádio e ilmenita, a empresa tem investido em projetos para diversificar a sua produção. “Uma das principais características da Largo é garantir uma produção de alta qualidade e sustentabilidade nas suas operações, sempre buscando a inovação.Temos projetos consolidados que tem esse objetivo e que precisam desse apoio para serem colocados em prática. Essa visita foi muito produtiva e trará bons frutos para a mineração na Bahia”, reforça Célio Pereira, COO da Largo.

