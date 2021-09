Largo | Vanádio de Maracás celebra Dia Nacional do Trânsito com “blitz” educativa focada em segurança

Neste sábado, 25 de setembro, os moradores de Maracás irão notar algo diferente na rotatória da Avenida Brasília. A Largo | Vanádio de Maracás estará no local a partir das 8h, para realizar uma “blitz” educativa, com distribuição de brindes e material informativo sobre segurança. A ação celebra o Dia Nacional do Trânsito e acontece logo após a Sipatmin (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração), que promove atividades para o público interno da companhia até sexta-feira.

“A Sipatmin é voltada para colaboradores da empresa, mas entendemos que segurança é um tema de interesse de todos e devemos estender os cuidados também para a comunidade, por isso decidimos extrapolar os limites da companhia e levar conscientização para os demais moradores de Maracás. É uma ação que está alinhada com os nossos princípios de responsabilidade social”, explica Jonas Silva, coordenador de Segurança do Trabalho da Largo | Vanádio de Maracás.

A “blitz” aposta no mesmo princípio da programação interna: “O comportamento seguro começa pelo seu exemplo”. A ideia é sensibilizar a população, enfatizando que os cuidados devem ser permanentes, seja no ambiente de trabalho, em casa ou nos momentos de lazer. A segurança no trânsito foi o tema escolhido para a ação por ser uma questão presente no dia a dia da comunidade.

Durante a ação, a equipe da Largo Resources | Vanádio de Maracás distribuirá material educativo com dicas importantes de como verificar documentação e equipamentos de segurança do veículo, usar o cinto de segurança corretamente, respeitar sinalização e limites de velocidade, nunca utilizar o celular enquanto dirige e jamais combinar bebida alcoólica com direção. Alguns desses temas o público já vem acompanhando nas redes sociais da @vanadiodemaracas, em vídeos nos quais o ator Alan Miranda lembra a importância da segurança sem perder o bom-humor.

