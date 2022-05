Largo Vanádio de Maracás lança concurso cultural para celebrar o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+

Para estimular a produção cultural local, com foco no grupo LGBTQIA+, e como forma de incentivar ações que contribuam para a diversidade e inclusão, a Largo Vanádio de Maracás lança, nesta terça-feira (31/05), o Concurso Cultural da Largo Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. O Concurso compreende duas categorias de espetáculos, sendo um de dança e um de teatro. O regulamento está disponível na Bio do Instagram da Largo (@largobrasil) e no link (clique aqui), e as inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de junho, via ficha de inscrição. “O Concurso é uma inovação este ano e uma das iniciativas da campanha que a empresa desenvolve anualmente e que já se tornou uma marca na luta pelo respeito à diversidade, no mês em que o mundo celebra o amor em todas as suas formas e a liberdade de ser exatamente como se é”, explica Natália Leoni, coordenadora de comunicação da Largo.

Para participar do concurso, os autores dos espetáculos devem necessariamente residir e/ou ser domiciliado na cidade Maracás e atender a outros requisitos do regulamento. O concurso vai premiar o vencedor de um espetáculo de cada modalidade com o valor de R$ 3.000 (cada) para a montagem de sua produção, que será apresentada ao público no dia 28 de junho em local a ser definido. Agora é só colocar a criatividade para funcionar e, por meio da arte, se unir à luta por uma sociedade mais justa, equilibrada, feliz e plural. Informações:

