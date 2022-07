Largo Vanádio de Maracás mobiliza colaboradores e comunidade para celebrar Mês do Orgulho LGBTQIA+

Os últimos dias foram intensos para a Largo Vanádio de Maracás, que ampliou seu raio de atuação para se engajar ainda mais na celebração da diversidade. Na última terça-feira, 28 de junho, quando se celebrou o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, a companhia realizou seu 1º Festival Cultural dedicado ao tema, no Auditório Municipal Ivonete Dias. Em uma noite especial, o público teve a oportunidade de assistir a dois espetáculos vencedores de um concurso promovido pela Largo para estimular a cultura local e incentivar ações de inclusão.

“Fiquei lisonjeado e me senti contribuindo para a reflexão sobre um tema que ainda nos custa muito caro. Em pleno século XXI, ainda temos que lutar contra altos índices de preconceito e violência por conta da orientação sexual. Precisamos dialogar com as famílias e com as forças estruturantes que organizam nosso modelo social e a Largo está exercendo a sua responsabilidade em mobilizar e fomentar esse debate”, avalia Jorge Spínola, diretor da peça de teatro “Madame Ceci com dois CC+”, apresentada no festival.

“Participar do evento me deixa grato pela oportunidade de usar a arte para abordar questões importantes da comunidade LGBTQIA+ e contar nossas histórias. Principalmente em uma cidade pequena como Maracás, que ainda guarda um pensamento conservador, foi gratificante ver o interesse do público. Essa iniciativa da Largo saiu do lugar-comum das palestras e ousou levar uma atração cultural para que pudéssemos nos comunicar de outra forma”, reforça Luciano Britto, que dirigiu e atuou na coreografia “(R)existência”.

De Maracás para o mundo – O 1º Festival Cultural do Orgulho LGBTQIA+ foi o ponto alto de uma série de ações afirmativas promovidas pela Largo Vanádio de Maracás para celebrar a data e fomentar o debate em torno do tema. Este mês, a operação baiana também esteve representada na Pride Toronto, parada realizada no Canadá, onde fica a sede internacional da Largo Inc. Aqui no Brasil, na última quinta-feira (28/06), os colaboradores participaram de um bate-papo exclusivo com a ativista Gabriela Augusto, fundadora da consultoria Transcedemos e referência nacional em diversidade e inclusão para pessoas e empresas.

Coordenadora de Comunicação da Largo Vanádio de Maracás e responsável pelas iniciativas, Natália Leoni destaca a importância da conexão entre as ações para integrar todos os públicos contemplados pela empresa. “A Largo entende que, como empresa, precisa se posicionar de forma clara e incisiva contra qualquer tipo de preconceito. Temos como valor respeitar as pessoas e assim conduzimos nossas ações internas e externas, sempre buscando o diálogo. Estamos muito felizes com o resultado dos eventos, em especial do festival. Já estamos ansiosos para a próxima edição que, certamente, será ainda melhor”, declara. Informações e Fotos: Darana RP

