Largo Vanádio de Maracás realiza simulado para conscientizar sobre segurança no trânsito

A Largo Vanádio de Maracás realizou na manhã de ontem (25), o primeiro simulado de acidente de trânsito em via pública. A ação foi realizada pelo setor de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) da Largo e contou com o apoio da 93º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) sob o comando do Major Alécio Marques. A iniciativa integra o Movimento Maio Amarelo que, durante todo o mês de maio, realiza ações para alertar sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O evento simulou um acidente com três vítimas fatais, com o intuito de despertar a consciência para os cuidados no trânsito. Faixas e panfletos foram utilizados na ação para fortalecer a comunicação. “Para mim foi muito real, antes de entender que era um simulado, um filme passou por minha cabeça. Imaginei que pudesse ser meu esposo e meu irmão que descem para a mina de carro. Foi impactante. Depois que vi que não era eles, imaginar que poderia ser algum colega de trabalho, que também foi muito ruim”, relatou Dadiva Rosa, colaboradora LVMSA)

A realização desse tipo de simulado é fundamental para demonstrar e conscientizar a população/colaboradores(as) de que o que está fazendo hoje tem risco e pode ter consequências para o resto da vida, além de saber como se comportar numa situação real. “As pessoas envolvidas estavam bem alinhadas, a mensagem chegou para todos desde o susto à conscientização. Acredito que hoje todos vão voltar para suas casas mais atentos, e ao ver o carro na via vão lembrar que eles(as) poderiam estar ali. As orientações passadas pela técnica de segurança, Viviam Chung, com certeza vão ficar na minha cabeça por um bom tempo”, completou Dadiva. Informações e Foto: Aloísio Pontes/Darana Relações Públicas

