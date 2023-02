Largo Vanádio de Maracás tem educação como prioridade em projetos sociais

A Largo está com tudo preparado para dar continuidade às iniciativas que têm como objetivo contribuir para a melhoria dos índices educacionais de Maracás. “A educação é um dos eixos prioritários da agenda de responsabilidade social da Largo, que inclui ainda meio ambiente, esportes, cultura & lazer e geração de emprego & renda”, explica Valéria Rocha, Analista de Relacionamento Institucional e Comunidade da Largo. Dentre as ações previstas para este ano está a continuidade do projeto de Formação Docente.

“Essa ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e tem como foco a formação continuada de docentes da rede pública e privada, do ensino infantil, fundamental e médio”, explica Valéria. No ano passado, a iniciativa beneficiou 302 professores de 19 escolas de Maracás nas zonas urbana e rural. A projeção é manter estes números em 2023.

Para os estudantes, a Largo também mantém o programa de bolsas de ensino para o ensino médio na rede particular, que beneficia 12 alunos a cada ciclo do ensino médio, sendo quatro novos contemplados por ano. Estes alunos são oriundos do ensino público local que, após rigoroso processo seletivo, são beneficiados e acompanhados ao longo de todo o ensino médio: Como resultado, movimentamos toda a geração de estudantes que se dedicam cada vez mais, com o objetivo de serem selecionados.

Também com propósito de contribuir com o desenvolvimento educacional local, a empresa oferece para colaboradoras e colaboradores um incentivo educacional para formação dos filhos, o que ajuda a desenvolver as escolas particulares da cidade (50% da mensalidade escolar) e também disponibiliza para toda a equipe incentivo educacional para formação técnica, superior e pós-graduação de 70% do valor da mensalidade.

E novas oportunidades na área de qualificação também estão previstas. Em uma parceria entre a Largo e o Senai, a unidade inaugurada em 2021 ofereceu naquele ano três turmas, somando 54 alunos formados. No ano passado, já foram 17 turmas com 331 alunos formados, números que devem se repetir neste ano. Os cursos oferecidos na unidade têm como principal objetivo formar e desenvolver competências profissionais de jovens e adultos de Maracás e povoados, em diversas atividades do setor industrial, comércio e produtivo, para suprir uma demanda por mão de obra qualificada e certificada no município. Informações: Darana Relações Públicas

Comentários no Facebook:

Comentários