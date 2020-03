Laudo aponta que água de poço de escola na Bahia onde mais de 200 crianças passaram mal estava contaminada

Segundo informações da prefeitura da cidade, 221 crianças com idades entre 11 e 13 anos, deram entrada em hospitais da Bahia, com sintomas semelhantes: enjoo, diarreia, vômitos, febre e corpo mole. Apesar disso, não havia mais alunos internados nesta quarta-feira (4).

Os sintomas começaram a surgir no dia 12 de fevereiro. As crianças foram atendidas e medicadas no Hospital Municipal Albino Leitão. Na manhã do dia 14, no entanto, outras cinco crianças, de colégios particulares, que não tiveram os nomes divulgados, apresentaram os mesmos sintomas. Elas também foram encaminhadas para a unidade hospitalar.