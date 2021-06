Lázaro Barbosa foi preso na manhã de hoje (28) o anúncio foi feito pelo Governador de Goiás

Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa de Sousa, suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes também em Goiás, foi preso na manhã de hoje. A informação foi dada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da prisão de Lázaro.



“Acabo de receber a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso.

Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final, a prisão do Lázaro”, disse Caiado em um vídeo ao noticiar a prisão. Na manhã de hoje, a ex-companheira do fugitivo foi levada à polícia após denúncias de moradores de que ele havia sido visto na mata, próximo à casa dela na noite de ontem.



Imagens da prisão mostram os agentes carregando uma pessoa que seria Lázaro em um saco preto até uma ambulância. Não há informação confirmada de que ele esteja ferido ou morto.



As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho, após o crime em Ceilândia (DF). Ele fugiu se escondendo na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO). Durante as buscas, o fugitivo trocou tiros com policiais e fez outra família refém na cidade. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de Goiás informou que o suspeito deve ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para o exame de corpo de delito e, em seguida, será levado para o presídio de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a SSP, ima coletiva de imprensa está prevista para hoje para dar mais informações sobre a prisão de Lázaro.



Fonte: UOL Notícias

