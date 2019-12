Lei de autoria do Deputado Euclides Fernandes que obriga escolas a informar ausência de alunos é aprovada

Foi aprovada em plenário na Assembleia Legislativa da Bahia a proposição do deputado Euclides Fernandes (PDT), estabelecendo que as escolas da rede estadual de ensino deverão comunicar aos pais ou responsáveis sobre a ausência dos alunos na rede escolar sem a devida justificativa, seguindo agora para a sanção do governador Rui Costa. Dessa forma, a partir do próximo ano espera-se que diminua o percentual de evasão escolar.









”O número de alunos que deixam os estudos apenas por falta de interesse tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, preocupando bastante o sistema educacional, por isso foi apresentada a proposição que busca coibir a ausência injustificável dos menores nas escolas”.

Muitas vezes, assinala o deputado, ”os pais pensam que seus filhos estão frequentando a escola, quando na verdade passam o período das aulas em atividades esportivas ou perambulando pelas ruas iludindo os pais e prejudicando a formação do seu futuro apenas por absoluto desconhecimento da importância do ensino para sua formação profissional”. Com essa nova Lei os país serão informados do desvio de atividade dos seus filhos e poderão tomar as providências cabíveis, devolvendo os menores ao convívio escolar







