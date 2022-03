Leitor diz que farmácias não seguem a escala para abertura 24 horas em Jequié

Um leitor do Jequié Urgente, enviou para nossa redação, fotos de uma farmácia que estaria na escala para abrir 24 horas. Segundo o leitor, na noite do último domingo, ele teve uma crise de asma, e foi em busca de um medicamento. Ao chegar ao local, ele se deparou com a Farmácia fechada.

A escala das farmácia é feita e publicada no diário oficial do município. A lista das farmácias fica visível tanto no diário oficial, quanto nos próprios estabelecimentos comerciais, informando a data e o nome da farmácia escalada. A escalada de plantões de farmácia é Lei.

