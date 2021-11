Lembra-se da Juciene? Ela já fez a sua cirurgia e precisa de todos nós

Você se lembra da Juciene? A Jequieenses foi diagnosticada com um tumor no Pâncreas, e foi realizado uma campanha nas redes sociais, onde a paciente conseguiu 5 mil reais para pagar seus exames pré – operatório! A mesma já fez a cirurgia em Salvador, e continua internada recebendo sangue e esperando se recuperar mais. Ela está bastante inchada e ainda necessita de cuidados.

Uma Tia de Juciene está sendo a acompanhante da mesma no Hospital Aristedes Maltez, em Salvador. Os recursos financeiros terminaram e no Hospital, não é fornecida alimentação para os acompanhantes dos pacientes, uma norma do hospital. Por isso, Juciene entrou em contato com a nossa reportagem, pedindo qualquer contribuição em dinheiro, para que sua tia e acompanhante possa fazer suas refeições. Qualquer quantia, ajuda. Segue dados do PIX para enviar. 059.824.715-77. Qualquer quantia irá ajudar e muita a Jequieense Juciene.

