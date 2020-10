Leur Lomanto Jr elogia Ministro e diz que já passou da hora do governo romper contrato com a Via Bahia

O deputado federal Leur Lomanto Jr. (DEM) que requereu desde o ano passado o rompimento do contrato do Governo Federal com a Via Bahia, elogiou a atitude do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao tratar como “inadmissível” a continuidade dos serviços com a concessionária.

Em visita ontem a Bahia com o objetivo de liberar o primeiro trecho duplicado da BR-116, o titular de Infraestrutura e Transportes criticou à situação das estradas federais que cortam o estado e sinalizou que deve romper o contrato com a empresa.

Leur Jr. defendeu que esse processo ocorra o mais rápido possível, pois os motoristas já não suportam mais pagar tarifas em rodovias que prestam péssimos serviços.

“Já passou da hora de o Governo romper o contrato com a Via Bahia. O ministro Tarcísio já tinha conhecimento desse cenário e pôde comprovar in loco o que temos reclamado há mais de um ano. Sabíamos que podíamos contar com a sua sensibilidade e trabalho para resolver essa situação”, afirmou.

Em reunião com o ministro, antes da pandemia, o deputado apelou para que houvesse o imediato cancelamento do contrato de concessão da Via Bahia, responsável pelas BRs 116 e 324. “É um absurdo que a concessionária continue operando dessa forma sem executar o que está no contrato e com obras atrasadas”, enfatizou Leur.

Na visita, o ministro disse que não são válidas as justificativas da Via Bahia para o descumprimento dos termos do contrato. Informações: Site Política Livre

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários