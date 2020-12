Leur Lomanto Jr pede celeridade no processo de federalização e melhorias para o anel viário de Jequié

Em audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o deputado federal Leur Lomanto Jr (DEM), pediu celeridade na federalização do anel viário de Jequié que liga a BR-330 à BR-116 e consequentemente a restauração desse trecho.

Na reunião com o diretor-geral do DNIT, general Antônio Leite dos Santos Filho, o deputado relatou a situação do anel viário e a necessidade de melhorias urgentes na estrada.

“Há uma preocupação muito grande em relação ao anel viário de Jequié, importante via de circulação dos veículos. Lamentavelmente, os motoristas enfrentam muitas dificuldades por conta dos buracos, entre outros problemas. A minha expectativa é de que o DNIT atenda a essa solicitação, promovendo as obras necessárias”, afirmou Leur. O parlamentar reivindicou também a interferência do órgão junto à concessionária Via Bahia para recuperação das entradas de Jequié. Ascom Leur Lomanto Jr

