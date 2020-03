Leur Lomanto pede cancelamento de contrato da Via Bahia e duplicação da ladeira do Mutum

Em reunião da Bancada Federal da Bahia com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o deputado Leur Lomanto Jr. (DEM), pediu o imediato cancelamento do contrato de concessão da Via Bahia com o Governo Federal, nas BRs 116 e 324 e reivindicou que o Ministério da Infraestrutura e Transportes reinicie as obras de duplicação na 116, dando prioridade ao trecho da Serra do Mutum, entre Jaguaquara e Jequié, local com alto índice de acidentes, na rodovia. O deputado ressaltou também a necessidade de recuperação do anel rodoviário, como forma de beneficiar o tráfego na região.

“Mais uma vez reivindiquei obras para Jequié e região, como o reinício da duplicação na BR-116, dando prioridade ao trecho da Serra do Mutum, entre Jaguaquara e Jequié, local com alto índice de acidentes e também a recuperação do semi anel rodoviário”, anunciou Leur. “Também pedi o imediato cancelamento do contrato de concessão da Via Bahia com o Governo Federal, nas BRs 116 e 324, pois lamentavelmente, a empresa não vem cumprindo os itens estabelecidos, sendo motivo constante de queixas entre os motoristas. A expectativa é de que o ministro agilize essas demandas importantíssimas para Jequié e para o nosso estado”. Foto reprodução Câmara dos Deputados.

