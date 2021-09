“Liga Social” reúne ações da Largo Resources | Vanádio de Maracás para estimular desenvolvimento de comunidades

Cultura, Esporte e lazer, Meio ambiente, Educação e Geração de Renda. Esses são os eixos nos quais a Largo Resources | Vanádio de Maracás aposta para exercer sua parcela de responsabilidade social na região onde está instalada. As ações, que sempre estiveram presentes na lista de prioridades da companhia, estão cada vez mais consolidadas e seguem ampliando seu raio de atuação para além do núcleo de Maracás, formando assim a chamada “Liga Social” em parceria com lideranças locais.

“Todas as nossas ações são pensadas para a coletividade e baseadas no conceito de sustentabilidade. Então nossa intenção é realizar projetos que sejam capazes de gerar resultados para o futuro. Queremos deixar um legado”, diz Valéria Rocha, analista de relacionamento com a comunidade.

Uma das pessoas que comemora a parceria é Jalmirêde dos Anjos Correia, enfermeira e coordenadora do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Maracás. A instituição atende mais de 3.700 pacientes, oriundos dos bairros de Maracaisinho, Irmã Dulce, Ayrton Senna, Jiquiriçá, Pé de Serra, Nair Morbeck e Porto Alegre. Graças ao apoio da companhia, tem sido possível viabilizar campanhas como o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental, e o Agosto Lilás, que promove o combate à violência contra a mulher.

“Precisamos entender que a questão da saúde mental atinge a todos e não é dever somente do estado”, observa Jalmirêde, que destaca “empatia” e “solidariedade” como palavras-chave das ações sociais praticadas pela Largo Resources | Vanádio de Maracás. A enfermeira também lidera um grupo de mulheres que participou de um curso de elaboração de projetos, também promovido pela empresa. “Muitas sofrem violência e não conseguem sair de relacionamentos abusivos, então o índice de adoecimento é altíssimo. Essa capacitação é uma forma de dar empoderamento”, avalia a enfermeira.

