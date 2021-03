Luto: Com imenso pesar comunicamos o falecimento do Tenente Coronel Silvério. Ex diretor do Colégio CPM em Jequié

Nosso blog Jequié Urgente recebeu uma triste notícia na manhã de hoje (06), do falecimento do Tenente Coronel José Silvério de Almeida Neto. Popularmente conhecido em Jequié como Coronel Silvério. O mesmo estava internado no Hospital Português na capital do estado, se tratando de um AVC, ocorrido a 15 dias atrás. E infelizmente Silvério também foi diagnosticado com Covid-19, e na madrugada de hoje (06), não resistiu e veio a óbito. Seu corpo será sepultado as 14 horas de hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Coronel Silveiro, teve uma passagem muito marcante por Jequié, onde fez parte do 19° BPM, e também comandou a direção do colégio da polícia militar. Silvério também foi agraciado pela Câmara de Vereadores do Município, com o título de cidadão JEQUIEENSE.

Homem simples, de bom caráter e de relevantes serviços prestados a comunidade. Tivemos o prazer e privilégio de conhecer o Coronel Silvério pessoalmente. Deixamos aqui, nossas condolências para todos os familiares e amigos. Em especial, todos os policiais militares do 19° BPM.

