LUTO: COM IMENSO PESAR QUE COMUNICAMOS O FALECIMENTO DE “Zé do Caixão “

Com muito pesar que comunicamos o falecimento de José Araújo Oliveira, que era muito conhecido como “Zé do Caixão. Ele trabalhou por décadas no IML de Jequié, como auxiliar de necropsia. “Zé do Caixão “, era um excelente profissional, e dedicou boa parte da sua vida, fazendo levantamentos cadavéricos em Jequié e região, onde estava aposentado já há alguns anos. O mesmo vinha enfrentando um problema de saúde há alguns meses, onde não resistiu e acabou falecendo na manhã desta quarta-feira (09). Seu corpo está sendo velado na Pax Internacional, onde seguirá para sepultamento nesta quinta-feira (10), no cemitério São Lázaro. A equipe do JEQUIÉ URGENTE, recebeu a notícia com muita tristeza, já que conhecíamos “Zé do Caixão “, há anos.

