LUTO: É COM IMENSA TRISTEZA QUE COMUNICAMOS O FALECIMENTO DO RADIALISTA JEQUIEENSE LEON LEAL

Faleceu por volta das 19 horas desta terça-feira (15), o radialista Jequieense Leon Leal. Leon, foi diagnosticado com Covid-19 no mês de maio, e estava internado em uma UTI em um hospital em Natal, Rio Grande do Norte. Leon Leal é filho do também radialista Roque Legal, e trabalhou por vários anos na 93 FM em Jequié, onde deixou a empresa para trabalhar em um rede bancária. Com seu carisma e competência, Leon, logo alcançou cargo de chefia no Banco Bradesco, onde foi transferido para o Rio Grande do Norte, onde foi acometido pela doença.

Leon Trindade Leal, deixa um legado de ensinamentos. Tivemos o prazer de trabalhar com Leon por vários anos na 93 FM. Leon era pai de um filho maior de idade, e deixa uma família linda. Deixamos aqui as nossas sinceras condolências para o seu pai Roque Legal, seus irmãos e irmãs, sua mãe e uma centenas de amigos que Leon Leal deixou por onde passou. Ainda não há informações se Leon será sepultado em Jequié. Em breve traremos maiores informações.



