LUTO: Ex policial civil Fabiano comete suicídio em Jequié

O Ex policial civil Fabiano Maia, cometeu suicídio na manhã de hoje (15), em Jequié. Segunda informação, o corpo foi encontrado em sua residência, no bairro Parque das Algarobas. Fabiano, trabalhou por muito tempo na 9º Coorpin em Jequié, passou também pelas cidades de Teixeira de Freitas, Feira de Santana e onde trabalhou por último foi a cidade de Brumado.

O clima entre os colegas e amigos é de luto. Fabiano “bronca”, como era conhecido, deixa filho adolescente e muitos amigos na corporação da polícia civil da Bahia. Nós do Jequié Urgente, deixamos os nossos sentimentos para todos os familiares e amigos. Com a morte de Fabiano, já é o segundo suicídio em Jequié em menos de 24 horas.



