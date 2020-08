LUTO: Jovem Jequieense morre na UTI do Hospital Prado Valadares

Morreu na UTI do Hospital Geral prado Valadares, o jovem Jequieense Whashinton Luiz Pinto conhecido como Pinto Jr. Segundo informações, o jovem estava internado com problemas pulmonares já há alguns dias e não resistiu. A APLB- SINDICATO emitiu uma nota de pesar pela morte do jovem, que era professor do regime REDA no município de Jequié. A equipe do Blog Jequié Urgente, se solidariza com todos os familiares e amigos. Foto Reprodução

