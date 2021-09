LUTO: Jovem Jequieense não resiste a ferimentos de acidente e acaba falecendo no Hospital Geral Prado Valadares

É com imensa tristeza, que o blog Jequié Urgente comunica o falecimento do Jequieense Ícaro de Souza Meira. O jovem sofreu o acidente de motocicleta há alguns dias atrás e estava internado no Hospital Geral Prado Valadares, onde se submeteu a uma cirurgia neurológica e estava em estado gravíssimo. No início da noite de hoje (02), foi confirmada a morte encefálica do jovem. Em um ato de AMOR, a família decidiu doar os órgãos do jovem, que vai salvar 06 vidas.

Ícaro era Engenheiro Civil e filho de Zé do Mel, bastante conhecido em Jequié e toda região. O jovem deixa esposa e duas filhas pequenas. O Jequié Urgente, pede o consolo a Deus, a todos os familiares e amigos da família.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários