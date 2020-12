LUTO: Jovem médica Jequieense é encontrada morta em apartamento na cidade de Itabuna

É com imenso pesar, que comunicamos o falecimento de Thais Teixeira Barreto, 29 anos. A jovem era médica e estava morando na cidade de Itabuna, onde fazia residência médica na Santa Casa de Itabuna. Segundo informações, a jovem foi encontrada sem vida na área de serviço do prédio onde morava, no bairro Jardim Vitória, ontem (17), por volta das 22 horas. O IML foi acionado e encaminhou o corpo da jovem para necropsia, e a causa morte, deve sair no prazo de 30 dias. A jovem médica era JEQUIEENSE e filha de uma empresária do ramo de confecções na cidade. Deixamos aqui as nossas condolências para todos os familiares e amigos.

A Santa Casa de Itabuna emitiu nota de pesar e decretou luto de três dias. “O provedor em exercício da Santa Casa de Itabuna, o médico Antônio Augusto Monteiro, decretou luto oficial de três dias. Em nome da instituição, ele solidariza-se com os familiares, amigos e colegas de trabalho da doutora Tais Barreto, que foi encontrada sem vida na residência dela. A médica era uma pessoa cativante, meiga e parceira”, diz em nota.

