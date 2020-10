LUTO: Morre George do Banco do Nordeste

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de George Luiz Novaes Machado. George do Banco do Nordeste, como era carinhosamente conhecido por centenas de pessoas, não só em Jequié como em toda região. George Desempenhou várias funções dentro da instituição financeira Banco do Nordeste em Jequié, até que veio a sua tão merecida aposentadoria. Natural da cidade de Maracás, viajou por muitas cidades da Bahia desempenhando suas funções e fazendo amigos por onde passava.

Ele faleceu na madrugada de hoje (31), na cidade de Vitória da Conquista, em decorrência de complicações da Covid-19.

Nos últimos anos, George dedicou todo o seu tempo profissional, para atender o homem do campo. Para George, não tinha GRANDE AGRICULTOR, OU PEQUENO AGRICULTOR, George tratava todos com o maior respeito, educação e sempre com um sorriso no rosto.

Tivemos o privilégio de conhecer George pessoalmente, e deixamos aqui as nossas condolências para todos os amigos e familiares de um ser humano sem igual. Seu corpo vai ser sepultado em Maracás, sua terra Natal.

