LUTO: MORRE UM DOS MELHORES CARPINTEIROS DE JEQUIÉ

É com imenso pesar que familiares e amigos, comunicam o falecimento de TRAZIBULO LUIS DA SILVA. “MESTRE BINHA”, Como era bastante conhecido, faleceu na madrugada de hoje (20), em um hospital na capital do estado, onde estava passando por um tratamento médico. Mestre Binha, trabalhou por muitos anos em Jequié, como Carpinteiro e era bastante respeitado pelos colegas de profissão. Residente no loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão, deixa esposa e 03 filhos. Exemplo de cidadão honesto e um pai de família exemplar. Deixará saudades entre familiares e amigos. Deixamos aqui, as nossas condolências a todos familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no velório da Pax Nacional e seu sepultamento será amanhã (21), às 09:00 horas da manhã, no cemitério São João Batista, Joaquim Romão.

