[LUTO] Nota de falecimento: morreu o fisioterapeuta Carlos Dácio

Faleceu na manhã desta quinta-feira o fisioterapeuta Carlos Alberto Dácio (61), conhecido caridosamente como Dr Dácio.

Ele foi internado após sofrer uma queda, bateu com a cabeça, sofreu um AVC e fazia tratamento contra a cirrose.



Dácio estava internado no Hospital Prado Valadares, em Jequié,, trabalhou no Hospital Iort, deu aulas na UESB e era funcionário público dedicado a fisioterapia.



O Blog Jequié Urgente lamenta profundamente e pede a Deus para que conceda força para a família neste momento difícil.



O corpo será velado na Pax Nacional e o sepultamento será as 17 horas De hoje.



Acompanhe todos os blogs de Jequié e Região com o Aplicativo Robotic News – baixe agora gratuitamente

Comentários no Facebook:

Comentários