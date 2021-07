LUTO: Ten PM e Sd foram mortos covardemente na zona rural de Vitória da Conquista

No início da manhã de hoje (13), o 1º Ten da PM-BA Libarino Neves e o SD Robson Brito de Matos, estavam em missão na zona rural de Vitória da Conquista, conhecida como José Gonçalves, quando um veículo se aproximou e vários elementos já desceram atirando contra os policiais, que foram baleados e mortos no local. Logo em seguida os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. A policia militar foi acionada e a caçada teve início aos acusados de terem tirado a vida dos policiais. Um dos acusados identificado com “Ramonzinho Cigano”, foi morto em confronto, e os outros continuam foragidos. O helicóptero da polícia militar esta na região de Vitória da Conquista, em busca dos outros acusados. O 1º Tenente Neves, como era conhecido, teve uma breve passagem pela cidade de Ipiaú, onde prestou serviço aquela comunidade. Ele e o SD Robson era do setor de inteligência da polícia e estavam investigando crimes na zona rural quando foram mortos. O comando de Policiamento da Região Sudoeste emitiu uma nota de pesar.

“É com profundo pesar que o Comando de Policiamento da Região Sudoeste informa o falecimento do 1º Ten PM Luciano Libarino Neves, 34 anos, casado e pai de 01 filho e do Sd 1ª Cl PM Robson Brito de Matos, 30 anos, casado e pai de 01 filha. Os Policiais foram assassinados em serviço na manhã desta terça-feira (13/07/2021) no Distrito de José Gonçalves, Zona Rural de Vitória da Conquista. Lotados na 92ª CIPM, Companhia Rural de Vitória da Conquista, ambos eram profissionais dedicados e de condutas ilibadas. Prestamos aqui nossas homenagens póstumas ao tempo que nos solidarizamos com os familiares e amigos“.

