Mãe de Jotinha se recupera da Covid-19 e recebe alta hospitalar

A mãe do humorista Jotinha recebeu alta médica no domingo (15), após nove dias internada com complicações respiratórias causadas pela Covid-19. Ela estava no Hospital Sagrada Família, em Salvador, desde 6 de novembro, um dia após Jotinha morrer em decorrência do coronavírus.

Na saída, ainda dentro da ambulância, Dona Teresinha César, de 88 anos, gravou um vídeo agradecendo a torcida pela sua recuperação. “Obrigado, minha gente! Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Que Deus tome conta de vocês”, comemorou. No vídeo, ela ainda lembrou do filho famoso, ao exibir um cartaz onde estava escrito: “Venci a Covid, papá”, uma referência ao bordão usado por Jotinha.

Vinícius Sucupira, sobrinho de Jotinha, afirmou que os outros membros da família que testaram positivo para a Covid-19 também estão recuperados. Duas sobrinhas e o companheiro de uma sobrinha do humorista, que contraíram a doença, não chegaram a ser internados, mas estão curados da infecção.

“Minha avó chegou hoje. Meu cunhado, irmã e sobrinha também testaram positivos, mas já estão bem. Já saíram do isolamento e estão recuperados da doença. Estamos todos em casa, graças a Deus”, comemorou Vinícius. Jotinha faleceu no dia 5 de novembro, vítima da Covid-19, dois dias após ter sido internado em Santo Antônio de Jesus. Informações: G1

