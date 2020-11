Mãe do locutor Jotinha está internada com suspeita de coronavírus

A mãe do humorista Jotinha, falecido nesta quinta-feira (5) vítima da Covid-19, foi internada em um hospital do município de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá, com suspeita de ter contraído a mesma doença que matou o filho, conforme informações da TV Bahia.

Teresinha Cézar tem 88 anos e morava com seu filho quando ele foi contaminado pelo novo coronavírus. Entretanto, não há mais informações acerca do estado de saúde da mãe do humorista. Informações: Bahia Notícias

