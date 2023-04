Mãe e Filha mortas a tiros na manhã deste sábado

Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Ibirataia por volta das 04h30 desse sábado (22). O caso ocorreu na Praça Agnelo Calixto, bairro Mirassolzinho, antigo bairro Vermelho. Homens armados arrombaram uma casa e mataram mãe e filha, conhecidas como Nildes, 47 anos, e Aline, de 23 anos. Moradores próximos afirmaram ter ouvido mais de cinco disparos de arma de fogo.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do site GIRO IPIAÚ , dentro da casa estava uma adolescente de 13 anos, que conseguiu se esconder debaixo de uma cama. Ninguém soube informar se os criminosos estavam de moto ou carro. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica que irá fazer a perícia e remover os corpos para o IML.

Ainda segundo as informações apuradas pelo GIRO, as duas mulheres já tinham passagens por posse de entorpecentes. A autoria e motivação do duplo homicídio serão investigados pela Polícia Civil do município. Informações e Foto : SITE Giro Ipiaú

