Mãe e filho morrem em incêndio na cidade de Dário Meira

Na manhã desta segunda-feira (26), por volta das 07h16min, a equipe de Combate a Incêndio do 2°SGBM/Ipiaú foi acionada e deslocou para atendimento de ocorrência de incêndio em residência na cidade de Dário Meira.



Ao chegar no local, na Rua José Costa s/n°, bairro Jerusalém, o incêndio havia sido debelado por populares. sendo constatado dois óbitos: uma mulher e uma criança. Outras duas vítimas (um homem e outra criança) foram atendidas e conduzidas pelo SAMU para o hospital. A equipe realizou o rescaldo do incêndio e o DPT foi acionado, ficando a Polícia Militar salvaguardando a preservação do local e acompanhamento da retirada dos corpos pela Polícia Técnica que deverá identificar causa(s) e circunstância(s) do incêndio.

Comentários no Facebook:

Comentários