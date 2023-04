Mãe Jequieense faz apelo para cirurgia do filho que tem “Lábio Leporino”. ASSISTA

Meiriele Arruda Santos, tem um filho de 01 e 2 meses e que sofre com um problema chamado Lábio Leporino. Uma fenda que se abre nos lábios. Ele precisa com urgência de uma cirurgia para correção. Esta cirurgia só é feita na capital do estado. A mãe conta que já espera a vários meses, mas, até o momento não teve retorno. Esta cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível, para que o pequeno Luan, tenha uma qualidade de vida melhor. Esperamos que a SESAB ou algum médico especialista no assunto, entre em contato e ajude está família. O contato da mãe do garoto é 73 99135-6713. Vamos compartilhar ao máximo e ajudar o pequeno Luan. ASSISTA A BAIXO

Comentários no Facebook:

Comentários