Mãe não aguenta e morre minutos depois de saber da morte do filho em acidente

A mãe do jovem Guello Silva, de 26 anos, vítima fatal de um acidente de trânsito na noite do ultimo dia (25), no Alto da Cajazeira em Mutuípe, não resistiu a informação de falecimento do filho e também faleceu.

“Varda” como era conhecida passou mal, foi socorrida por populares para o Hospital Clélia Chaves Rebouças, mas já chegou a unidade de saúde sem vida.

O acidente

Segundo informações de populares, o acidente teria acontecido após a motocicleta que Guello e outro homem identificado por “Cobra” estavam perder os freios e ir parar numa casa, a segunda vítima está com suspeita de fratura na perna. Foto Reprodução.

