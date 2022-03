Mães de alunos denunciam que não está tendo orientadores nos ônibus escolares de Jequié

Algumas mães de alunos entre idade de 02 a 04 anos, que moram na Cachoeira e frequentam uma cresce do município de Jequié, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, e enviaram vídeos que mostram dezenas de crianças em um ônibus escolar do município completamente sozinhos, sem cinto de segurança e andando pelo corredor do veículo. Segundo informações das próprias mães, a prefeitura não dispõe de uma orientadora (a), para manter as crianças sentadas nos seus assentos. As mães, também informaram que não é permitido que a mãe de aluno, siga até a cresce dentro do veículo. Por isso, as crianças vão sozinhas apenas em companhia do motorista do veículo.

Por isso, os pais de alunos, pedem para que a Secretaria de Educação do Município, toma uma atitude, para que não aconteça um incidente. PS. A redação do Jequié Urgente, não postou o vídeo por se tratar de crianças menores de idade.

O SETOR DE COMUNICACÃO DA PREFEITURA DE JEQUIÉ, ENVIO PARA NOSSA REDAÇÃO UMA NOTA.

NOTA DA PREFEITURA DE JEQUIÉ

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, ainda não disponibiliza de monitores para o acompanhamento deste público. A Secretaria de Administração está em contato com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para regularizar a contratação de estagiários que assumirão essa função. Até que esse processo seja concluído, o que não deve demorar, os profissionais que atuam no transporte escolar, que passaram por duas importantes capacitações recentemente, sendo uma delas em Primeiros Socorros, têm prestado suporte no monitoramento e cuidado para com os alunos do Sistema Municipal de Ensino.

Comentários no Facebook:

Comentários