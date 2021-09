Mães de alunos reclamam que não tem transporte escolar para filhos e prefeitura de Jequié explica situação

A redação do blog Jequié Urgente, foi acionada e foi ao encontro de várias mãe de alunos da rede municipal de ensino, que moram na Cachoeirinha, Baixa do Bonfim e Jardim Tropical. As mães reclamam que a prefeitura municipal de Jequié, já teria informado que não teria transporte para os alunos que estudam em vários escolas do município. As mães dizem que não tinha condições alguma de levar os filhos da Cachoeirinha para estudar no Caique por exemplo.

Entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Jequié, a qual nos informou que

De acordo com o coordenador municipal de transporte escolar, Ronaldo da Guarda, o transporte escolar é ofertado, prioritariamente, aos alunos que residem na Zona Rural até as escolas da sede do município ou, de uma comunidade rural para outra. Ainda, de acordo com o coordenador municipal de transporte escolar, esse transporte feito dentro do município, para estudantes que moram na cidade é irregular a não ser para alunos com deficiência. Nesses casos, o transporte escolar é autorizado a prestar apoio e transportar este aluno.

Se algum aluno que reside em um determinado bairro estiver matriculado em outro, distante de onde mora, os pais devem procurar a unidade escolar mais próxima de sua casa, pois essas escolas têm vagas. Em caso de não haver vaga em alguma escola no seu bairro, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação.

