Maioria dos professores aprova desempenho da SEC, segundo pesquisa realizada por renomadas organizações nacionais

Um total de 75% dos professores baianos de escolas públicas (municipais e estaduais) dos ensinos Fundamental e Médio aprova o desempenho da Secretaria da Educação do Estado (SEC). O dado foi revelado pela pesquisa encomendada ao Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC) pela organização não governamental Todos Pela Educação, em parceria com o Instituto Península, o Itaú Social e o Profissão Docente. Estes e outros temas foram explorados na investigação, que ouviu 6.775 educadores da Educação Básica de todo o país, realizada entre julho e dezembro de 2022.



A imagem positiva da Secretaria da Educação é pontuada pela maioria dos educadores também no item apoio às unidades escolares: 52% concorda “totalmente que a SEC é uma importante estrutura de apoio para sua escola”, enquanto que 33% concordam parcialmente e apenas 8% discordam em partes e 7% discordam na totalidade.



Os 620 professores baianos entrevistados consideram, ainda, que a SEC conhece a realidade da escola em que trabalham: 41% concordam totalmente com a afirmação, enquanto 32% apenas subscrevem parcialmente. Os números também são positivos na questão “a Secretaria de Educação tem boas estratégias para melhorar os resultados de todas as escolas da rede”: 22% concordam totalmente; outros 44% concordam apenas parcialmente; 19% discordam em partes; e 15% discordam na totalidade.



Prioridades x desafios – Sobre o que a Secretaria da Educação deve priorizar nos próximos anos, 18% dos professores responderam que a prioridade deve ser “promover programas de reforço e recuperação para os estudantes”. Outros 18% opinaram que a prioridade do Estado deve ser “apoio psicológico aos professores e estudantes”. Foto: Pedro Moraes /Ilustrativa

Comentários no Facebook:

Comentários