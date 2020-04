Mais 01 caso testa positivo para o Covid-19 e número sobe para 32 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e demais secretarias, departamentos e órgãos municipais, vem seguindo, criteriosamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), no atendimento de saúde e das estratégias de enfrentamento ao Covid-19, reafirmando a importância de todas as medidas preventivas que já vêm sendo executadas, no âmbito do município.

Estes são os dados atualizados, até às 19h, desta sexta-feira, 24, que apresentou mais um caso positivo para Covid-19, ampliando o número de contaminados confirmados na cidade:

– 32 casos confirmados (pessoas que testaram positivo para Covid-19), destes, 3 casos foram recuperados;

– 241 casos suspeitos (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal e foram notificados para Covid-19);

– 118 casos descartados (pessoas que testaram negativo para Covid-19;

– 34 casos aguardando resultado (pessoas que realizaram o exame e aguardam o resultado);

– 57 casos aguardando coleta (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal, foram notificadas para Covid-19, e aguardam coleta);

– 485 casos em quarentena (pessoas que apresentam sinais e sintomas respiratórios/contatos com casos suspeitos e confirmados de covid-19/casos confirmados de covid-19).

