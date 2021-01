Mais 02 óbitos e mais 62 novos casos de Covid-19 em Jequié nas últimas 24 horas

Houve o registro de mais 2 óbitos, sendo uma mulher de 69 anos, residente do Brasil Novo, com histórico de hipertensão arterial, ocorrido no HGPV e um homem de 79 anos, residente do São Judas Tadeu, com histórico de insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio, ocorrido no HGPV.