Mais 03 óbitos e mais 08 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Jequié

Houve o registro de mais 3 óbitos, sendo uma mulher de 62 anos, residente da Cidade Nova, com histórico de Doença Renal Crônica, Hipertensão e Diabetes, ocorrido no HGPV; mulher de 69 anos, residente do São Judas Tadeu, com histórico de Doença Neurológica Crônica, ocorrido no HGPV; e uma mulher de 76 anos, residente do Joaquim Romão, sem comorbidades, ocorrido na própria residência.