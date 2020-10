Mais 03 pessoas morrem vítima do Covid-19 e mais 12 pessoas testam positivo nas últimas 24 horas em Jequié

Houve o registro de mais três óbitos, sendo uma mulher, de 73 anos, sem comorbidades, residente no Joaquim Romão, que estava internada no HGPV; uma mulher, de 91 anos, portadora de Diabetes e Doença Neurológica Crônica, residente no bairro Espírito Santo, e que estava internada no HGPV; e uma mulher de 54 anos, portadora de Diabetes e obesidade mórbida, residente no Jequiezinho, e que estava internada no Hospital São Vicente.