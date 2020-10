Mais 03 mortes ocorridas nos meses de Junho e Julho vítima do Covid-19 em Jequié entram na estatística e mais 16 pessoas testam positivo

Houve o registro de três óbitos, ocorridos em 17/06, 11/07 e 27/07, no HGPV, respectivamente, que tiveram confirmação para Covid-19 após período de investigação, sendo um homem, de 87 anos, portador de Diabetes e Hipertensão, e residente no Jequiezinho; uma mulher, de 89 anos, sem comorbidades, residente no Jequiezinho; e um homem, de 75 anos, portador de Hipertensão e Alzheimer Óbito, morador no Curral Novo.