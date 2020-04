Mais 06 casos testam positivos para o Covid-19 em Jequié total chega a 60

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que a curva de novos casos confirmados de Covid-19 continua crescente, mesmo após as medidas restritivas e de isolamento social para o enfrentamento da doença. Nesta quinta-feira, 30, o Boletim Epidemiológico do Coronavírus das 19h apresenta mais 6 novos casos confirmados, perfazendo um total de 60 positivos do Covid-19, na cidade. Desses, um paciente, que estava hospitalizado, recebeu alta e encontra-se em isolamento domiciliar. Tivemos, também, mais 3 pacientes recuperados e que não apresentam mais os sintomas da doença, totalizando 15 pessoas.