Mais 06 pessoas testam positivo para o Covid-19 e casos chegam a 49 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e demais secretarias, departamentos e órgãos municipais, informa que vem seguindo, criteriosamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), no atendimento de saúde e das estratégias de enfrentamento ao Covid-19. E nesta terça-feira, 28, foram registrados mais seis novos casos positivos da doença, na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a importância fundamental para que a população siga, corretamente, todas as medidas preventivas, redobrando o cuidado com a higienização das mãos, evitando tocar na boca, nariz e olhos, além da manutenção do distanciamento social e do uso obrigatório da máscara, quando houver verdadeira necessidade de saírem de casa.