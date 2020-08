Mais 128 pessoas testam positivo para o Covid- 19 e mais 05 óbitos em Jequié

Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais cinco óbitos, sendo uma mulher, de 80 anos, moradora do Jequiezinho, portadora de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, que estava internada no Hospital Espanhol, em Salvador; um homem, de 66 anos, morador do Jequiezinho, sem comorbidades, que estava internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista; um homem, de 83 anos, morador do Centro, portador de diabetes e insuficiência vascular periférica, que estava internado no HGPV; um homem, de 77 anos, morador do Mandacaru, sem comorbidades, que estava internado no HGPV; e um homem, de 75 anos, morador do Jequiezinho, portador de cardiopatia, que também estava internado no HGPV.

Nesta quarta-feira chegamos a 104 óbitos da Covid-19, e o card, que ilustra o Boletim Epidemiológico, foi produzido em preto e branco, como forma de, respeitosamente, prestar solidariedade à todas as pessoas que perderam seus entes, vítimas dessa doença.

Houve, também, o registro de 128 novos casos, perfazendo um total de 4.302 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Mais 79 pessoas tiveram alta, sendo liberadas para suas atividades contabilizando 2.721 pacientes que encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 4.690 pessoas. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 89,7%. Destes, 19 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 16 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

