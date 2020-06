Mais 15 pessoas testam positivo para o Covid-19 nas ultimas 24 horas em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, reforça a importância de que sejam seguidas todas as medidas preventivas de enfrentamento ao vírus e de isolamento social, ao tempo em que apresenta o Boletim Epidemiológico do Coronavírus desta segunda-feira, 22, atualizado às 19h, que registrou mais 15 pessoas confirmadas com a doença, perfazendo um total de 725 casos positivos. Destes, 310 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 431 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 1481 pessoas.



O Boletim local conta, agora, com os dados encaminhados pelo Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) relativos a ocupação de adultos nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até às 12h a taxa de ocupação era de 68,4%.



Estes são os dados atualizados desta segunda:



– 725 casos confirmados (pessoas que testaram positivo para Covid-19), destes, 431 casos foram recuperados;



– 24 óbitos por residência;



– 1687 casos

suspeitos (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal e foram notificados para Covid-19);



– 958 casos descartados (pessoas que testaram negativo para Covid-19;



– 4 casos aguardando resultado (pessoas que realizaram o exame e aguardam o resultado);



– 1481 casos em quarentena (pessoas que apresentam sinais e sintomas respiratórios/contatos com casos suspeitos e confirmados de Covid-19/casos confirmados de Covid-19);



– Taxa de ocupação UTI adulto – 68,4% (Até às 12h/Dados do HGPV).