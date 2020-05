Mais 17 idosos testam positivo para o Covid-19 em abrigo de Ipiaú

O município de Ipiaú teve mais 22 casos confirmados de covid-19. Destes, 17 são idosos da Fundação Casa Lar Dona Deraldina (Abrigo dos Idosos). No boletim anterior já tinha sido divulgado a confirmação de 34 idosos e 6 colaboradores da instituição. Até o momento, o abrigo tem 51 idosos infectados. Ainda restam o resultado das análises de 17 coletas enviadas ao Lacen.

No boletim desta quarta-feira (06), a Prefeitura Municipal de Ipiaú, através do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou que há 01 caso detectado em adulto jovem por swab encaminhado pelo Hospital e Clínica São Roque e 04 detectados por teste rápido positivo com vinculação epidemiológica por contato com caso já confirmado anteriormente. Conforme a secretaria, todos estão estáveis, já em isolamento domiciliar.

“Dessa forma, até presente data temos total de 370 casos registrados como suspeitos para COVID-19, sendo 121 casos confirmados, 15 pessoas que testaram positivos para COVID já estão curadas, 133 casos descartados, 50 casos em fase de investigação, 510 pessoas em quarentena e 02 óbitos”, aponta o boletim da secretaria de Saúde. Informações: Giro Ipiaú

