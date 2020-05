Mais 17 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais 03 mortes nas últimas 24 horas em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, continua registrando um índice crescente de novos casos de Coronavírus, na cidade, o que reforça, ainda mais, a importância de que sejam seguidas todas as medidas preventivas de enfrentamento ao vírus e de isolamento social. O Boletim Epidemiológico do Coronavírus, desta quarta-feira, 27, atualizado às 19h, traz o registro de mais 3 óbitos por Covid-19, sendo duas mulheres, de 47 e 58 anos, dos bairros Brasil Novo e Curral Novo; e um homem, de 82 anos, do bairro Jequiezinho. Mais 17 pessoas foram confirmadas com a doença, perfazendo um total de 313 casos positivos. Destes, 176 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 116 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 1560 pessoas.